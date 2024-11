Nintendo strammer beltet i sin kvartalsvise inntjeningsrapport for juli-september

HQ

Som vi har visst i flere uker, ga Nintendo i dag (5. november) ut sin inntjeningsrapport for andre kvartal i inneværende regnskapsår, som avsluttes 31. mars 2025. Denne nye rapporten dekker oppdateringer om tilstanden til det Kyoto-baserte selskapets økonomi mellom 1. juli og 30. september, og følger mer eller mindre i tråd med selskapets forventninger, i det såkalte "banneråret" for den nåværende Nintendo Switch. Bør Nintendo-aksjonærer være bekymret? Nei, i hvert fall ikke for øyeblikket, men de er heller ikke helt fornøyde.

Nintendo har nedjustert forventningene til det totale konsoll- og spillsalget. Det ser ut til å forlate målet om å overgå PlayStation 2 som den bestselgende konsollen i historien, ned fra 13,5 millioner solgte konsoller til 12,5 millioner. Også innen spill er det en lignende moderasjon, med anslagsvis 5 millioner færre enheter programvare. Det ble solgt 31 % færre konsoller sammenlignet med samme periode i fjor (4,72 millioner), og 27,6 færre spill (70,28 millioner enheter totalt). Driftsresultatet for første halvdel av FY2025 er 56 % lavere enn i samme periode i FY2024.

Så hvordan kan det ha seg at det ikke er opptøyer i gatene fra Nintendo-investorer? Vel, hovedsakelig fordi selskapet har hatt en policy om å forutse slike uforutsette hendelser i årevis. Blant annet kommer de til å opprettholde det samme utbyttet (129 yen per aksje), samt ordinært resultat og nettoresultatprognose frem til mars 2025.

Det er ett viktig punkt som ikke er nevnt i rapporten, og det handler om Nintendos etterfølger. Interessant nok publiserte media i går våre anmeldelser av Mario & Luigi: Brothership, på et uvanlig tidspunkt og en uvanlig dato, noe som får oss til å lure på om selskapets kommunikasjonsmaskin gir "rom" for en større kunngjøring. Vil i dag være dagen de kunngjør Nintendo Switch 2?