Nintendo Switch 2-batteriets levetid vil være lik den originale Switch, og det er ikke bra

HQ

En av detaljene som kanskje har gått ubemerket hen etter all informasjonen om Nintendo Switch 2, er batterilevetiden. Nintendo snakket ikke om det på Direct, men på nettstedet har de bekreftet hvor lang batterilevetid... og det er ikke så bra. Faktisk, er kortere enn den opprinnelige Nintendo Switch.

Ifølge nettstedet vil litium-ion-batteriet ha en levetid på ca. 2-6,5 timer. De sier at det er et estimat, avhengig av spill og bruksforhold. For å lade det, må du vente i ca. 3 timer når det lades i hvilemodus.

Den originale Switch som ble lansert i 2017 hadde en batterilevetid på 2,5-6,5 timer, igjen avhengig av spillet. Det ble et av de største irritasjonsmomentene da jeg spilte Zelda Breath of the Wild. Vil Mario Kart World være like krevende? Nintendo forbedret batteriet betydelig med Switch OLED (4,5 til 9 timer), og Switch Lite varer mellom 3 og 7 timer.