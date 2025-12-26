Nintendo Switch 2 får opprinnelig versjon av Stardew Valley som en julegave med "shadow drop

HQ

Hvis Eric "ConcernedApe" Barone lover noe, så holder han det. Eller i det minste jobber han nådeløst med det til det er levert. Med seks dager igjen til utgangen av 2025 fryktet noen at skaperen av Stardew Valley og det kommende Haunted Chocolatier kunne bli sittende fast med utviklingen av den opprinnelige Nintendo Switch 2-versjonen han lovet i september Nintendo Direct, men ingenting kunne være lenger fra sannheten. Han ville bare gi deg en passende julegave.

Stardew Valley er nå tilgjengelig på Nintendo Switch 2 for €14,99, og som en gratis oppgradering hvis du allerede eier Switch-versjonen. Den legger til adaptive kontroller for Mouse Mode, en lokal delt skjermmodus for opptil fire spillere, og opptil åtte spillere hvis du spiller på nettet, samt muligheten til å koble til via Game Share.

Det ser imidlertid ut til at versjonen fortsatt trenger noen mindre justeringer (noe som er helt normalt, som hver gang spillet kommer til en ny versjon eller plattform), og ConcernedApe selv tar ansvar for å lappe det så snart som mulig.

Ikke noe å klage på, Eric. Vi fortsetter å vente på den lovende Update 1.7 for Stardew Valley og, fremfor alt, på Haunted Chocolatier som vi håper å høre mer om i 2026.