Nintendo Switch 2: forhåndsbestillinger starter i USA neste uke - vil fortsatt koste $449.99

HQ

Nintendo hadde knapt rukket å avduke Nintendo Switch 2 offisielt før de bestemte seg for å utsette starten på forhåndsbestillingen i Nord-Amerika. Dette fylte internett med ville spekulasjoner. Vi har sett frykt for at konsollen skulle koste dobbelt så mye som opprinnelig planlagt, at forhåndsbestillinger skulle starte mindre enn en måned før lansering og til og med at den ikke ville bli tilgjengelig i USA. Heldigvis er virkeligheten ikke på langt nær så ille som mange fryktet.

Den japanske konsollprodusenten avslører at forhåndsbestillinger av Nintendo Switch 2 vil starte 24. april i USA. Den vil fortsatt koste det samme. Dette betyr at Nintendo Switch 2 fortsatt vil koste $ 449,99, mens Nintendo Switch 2 + Mario Kart World-pakken vil koste $ 499,99. Vi blir også fortalt at fysiske og digitale versjoner av Mario Kart World ($ 79.99) og Donkey Kong Bananza ($ 69.99) vil forbli uendret ved lansering.

Det er imidlertid noen dårlige nyheter, ettersom noe av tilbehøret vil bli dyrere enn opprinnelig planlagt, og andre justeringer av prisen på ethvert Nintendo-produkt er også mulig i fremtiden, avhengig av markedsforholdene."

Her er den nye listen over veiledende utsalgspriser for Nintendo Switch 2 og tilbehøret i USA når forhåndsbestillinger starter på torsdag: