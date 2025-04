Nintendo Switch 2 lanseres i juni

HQ

Vi forventet absolutt at dette skulle være tilfelle, men under Nintendo Switch 2 Direct har det nettopp blitt bekreftet av den japanske konsollprodusenten at Nintendo Switch 2 vil bli lansert i juni.

Konsollen lanseres spesifikt 5. juni 2025, og vil komme med en rekke pakkealternativer, inkludert lanseringstittelen Mario Kart World.

Ellers har vi endelig blitt fortalt hva "C" -knappen på enheten er relatert til, med dette som referanse til "GameChat" -funksjonen som muliggjør større sosial interaksjon for eiere av systemet.

Ta en ny titt på Nintendo Switch 2 nedenfor.