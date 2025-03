Nintendo Switch 2-lanseringsplanen er delt inn i tre faser fra juni til jul

HQ

Mens mange av oss antok at 2024 ville bli året for Nintendo Switch 2, flyttet Nintendos planer (som vi fortsatt ikke vet om de alltid var slik, eller ble endret av en eller annen grunn) konsollens lansering til 2025, og mens vi fikk vårt første offisielle glimt i midten av januar, vil det være neste uke, 2. april for å være nøyaktig, når vi får alle detaljene om konsollen, dens fulle spesifikasjoner og en første liste over spill som følger med den ved utgivelsen.

Og det ser ut til at det mange av oss vil se gjennom det Kyoto-baserte selskapets offisielle kanaler, vil andre allerede kunne holde i hendene. Ifølge en rapport fra Insider Gaming vil en utvalgt gruppe medier og innholdsskapere få en ansikt til ansikt-presentasjon med den kommende maskinvaren.

Tom Henderson hevder å ha hørt uttalelser på den nylige GDC som snakker om en konsollansering i juni, og at Nintendo forbereder en trefaseplan for å presse konsollen fra sommeren til feriesesongen. Disse tre fasene for å øke Nintendo Switch 2s katalog og salg vil være en fase 1-lansering med førstepartsspill, en andre fase mellom oktober og november med tredjepartsspill, med studioer som mottar de første utviklingssettene fra juni, og en tredje fase i juleferien.

Selvfølgelig er ingenting av dette offisielt før Nintendo sier noe annet, men Henderson har vist seg å være nøyaktig før, og ingenting av det han sier høres usannsynlig ut. Hva tror du om dette?