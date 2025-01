Nintendo Switch 2 offisielt vist frem

HQ

De som følger spillnyheter tett fryktet nok i morges at ryktene om en avduking av Nintendos neste konsoll i dag var oppspinn, men for bare et par minutter siden bekreftet endelig det japanske selskapet at det som enkelt nok heter Nintendo Switch 2 lanseres senere i år.

En trailer med tittelen "A Nintendo update" viser oss de viktigste nye funksjonene til maskinvaren, selv om alt hadde blitt lekket tidligere, for eksempel den andre USB-C-porten eller den bakre støtten for å spille utenfor Dock.