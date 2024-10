Nintendo Switch oppdatert til versjon 19.0.0

HQ

Nintendo har oppdatert Switch-fastvaren igjen, til versjon 19.0.0. Alle spillere som starter sin Switch fra 8. oktober 2024, må gå gjennom en liten ventetid for å få fastvaren oppdatert, til versjon 19.0.0.

Men som det har vært tilfelle i mange år nå, bringer ikke disse regelmessige oppdateringene noe nytt til brukergrensesnittet eller opplevelsen. I oppdateringsnotatene står det bare "Generelle forbedringer av systemstabiliteten for å forbedre brukeropplevelsen."

Ifølge dataminers @OatmealDome, "Stort sett alle systemkomponenter ble oppdatert. Dette er normalt for større oppdateringer, ettersom hele operativsystemet er gjenoppbygd med en nyere SDK-versjon. Det vil nok ta litt tid for de som er smartere enn meg å undersøke de nøyaktige endringene."

Brukeren tror dette er relatert til nye SDK-utgivelser internt, så selv om brukerne ikke vil se noe annerledes, kan det hende at utviklere må oppdatere spillene sine deretter.

Den forrige oppdateringen, 18.1.0, skjedde i juni 2024, som faktisk fjernet en funksjon, muligheten til å legge ut Twitter (X)-bilder fra konsollens galleri.

Mange Switch-brukere har bedt Nintendo om å fornye systemets meny, men det er nå klart at det ikke vil bli noen nye relevante endringer i Switchens grensesnitt. Switchens etterfølger, som mistenkes å få navnet Switch 2, er rett rundt hjørnet, og mange fans forventer at den vil bli annonsert denne måneden (vi håper fortsatt at den vil hete Super Nintendo Switch).