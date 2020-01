Nintendo Switch, Pokémon og Luigi's Mansion knuste alt i 2019

At Nintendo Switch var på vei til å bli en enorm suksess for det japanske selskapet tok bare noen dager, og når knallsalget bare fortsetter setter en rekke spill rekorder også.

Nå kan Nintendo nemlig fortelle at det har blitt solgt over 52.48 millioner Switch totalt siden det ble solgt over 10.8 millioner enheter mellom 1. oktober og 31. desember. Dermed har Switch allerede passert Super Nintendo med klar margin siden SNES endte opp med 49.1 millioner til slutt.

Hva skjer når det finnes mange konsoller blant folk? Spillene selger selvsagt også ekstremt bra, noe som har ført til flere gode nyheter. Blant annet solgte Pokémon Sword/Shield ufattelige 16.06 millioner eksemplarer de første seks ukene, og nærmer seg med det allerede Pokémon Sun/Moon sine 16.17 millioner og knust Pokémon: Let's Go Pikachu/Eevee sine 11.76 millioner. Den imponerende starte gjør det også klart at Sword og Shield ligger godt an til å bli et av de bestselgende lommemonster-spillene noen gang siden listen toppes av Red/Blue med litt over 31 millioner og Gold/Silver med litt over 23 millioner.

Pokémon er ikke den eneste franchisen som opplever suksess om dagen. Luigi's Mansion 3 er ikke like glemt som jeg fryktet, for spillet har allerede støvsuget seg forbi forgjengerne med å ha solgt over 5.38 millioner eksemplarer. Over det dobbelte av hva originalen endte opp med og omtrent 200 tusen mer enn Dark Moon.

Du kan lese mer om hvordan tallene er sammenlignet med andre konsoller og spill, hvordan andre Switch-spill solgte i fjor og mer her.