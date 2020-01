Glemte spill fra 2019

Nå har de fleste "Årets spill"-kåringer blitt unnagjort de fleste steder, og en rekke spill har fått sin meget fortjente anerkjennelse. Mens store deler av internett tydeligvis føler at 2019 ikke var et særlig bra spillår strever i alle fall undertegnede med å begrense seg til ti knallgode spill fra fjoråret. Jeg tror ærligt talt det er flere der ute som gjør det om de tenker seg om, for jeg har en følelse av (som jeg også hadde forrige januar) at enkelte underholdende spill nærmest har gått helt i glemmeboken hos mange. Her snakker jeg ikke om mesterverk eller noe slikt, men gode spill som rett og slett forsvant i mengden etter hvert. Før fans av spill fra østlige strøk sier jeg har glemt spill som Fire Emblem: Three Houses, Devil May Cry V og Dragon Quest Builders 2; her snakker jeg om spill jeg har prøvd (og som faktisk er bra trollololol). La meg nevne noen.

Control

I kjent stil starter jeg listen litt merkelig, for Remedys nyeste spill har vunnet en rekke kåringer. Det er bare så skuffende å høre at spillet har solgt såpass lite, så jeg føler enda flere bør få øynene opp for denne knallgode opplevelsen.

For som jeg skrev i anmeldelsen er dette et utrolig bra spill som bare mangler finpuss på enkelte områder. Vi har mer enn nok tredjepersons action-spill å velge blant, men finnene gir oss noe spesielt i nærmest alle aspekter av dette spillet. Her er det nærmest null rom for å gå bak dekning, noe som til en viss grad tvinger deg til å gå på offensiven med de unike modusene det overnaturlige våpenet og en rekke superkrefter de fleste vel har drømt å om få i virkeligheten. Når tiden så endelig kommer for å ta en pust i bakken blir det mulig å bare nyte noen helt fantastiske omgivelser som er en fin blanding av vakre, skremmende, nysgjerrighetspirrende og hverdagslige. Alt dette mens de også er fylt med små detaljer som gir deg mer informasjon om et av tiårets mest fascinerende universer, puzzlesekvenser som til tider virkelig tester hjernen og et lyddesign som gjør sitt for at spillet ekstremt sjelden slipper taket selv med sine tekniske problemer.

Far Cry: New Dawn

Et nytt år og et nytt Far Cry på listen over glemte spill. Det er ingen hemmelighet at jeg har likt Ubisofts velkjente suksessoppskrift ganske godt i flere år, så Far Cry: New Dawn hadde ingen problemer med å underholde meg i flere timer.

Å bringe serien til post-apokalypsen gjorde at New Dawn kunne gjøre noen ganske små endringer som gjør akkurat nok forskjell til at både det visuelle og mekaniske bringer et kort friskt pust. Dette er et spill hvor rollespill-elementene faktisk gir mening, samtidig som at nye våpen, et nytt oppgraderingssystem og en ny modus som stadig lar deg teste ferdighetene dine i nye omgivelser sammen med venner gjør dette til noe du bør prøve om du bare er ute etter et popcornspill hvor hjernen kan skrues av mens du leker deg i sandkassen. Du vil kjenne igjen nærmest alt fra andre spill, men det er vel ikke nødvendigvis noe dumt, spesielt om du ikke har prøvd hvert eneste Far Cry de siste årene.

Days Gone

Sony Bends nyeste spill faller i samme fellen som New Dawn, for et av spillets største svakheter er uten tvil at det mangler særpreg. Du kjører rundt i en zomb...freaker-infisert verden hvor ressurssamling og skyting står i fokus, så hvorfor har jeg stadig kommet tilbake?

Atmosfære og horder er svaret. Ved å sette spillet til Oregon får vi oppleve vakre omgivelser som virkelig får vist hvor vakker naturen kan være. Grønne daler, store innsjøer, sjarmerende bosetninger og snøkledde fjell får meg til å vurdere et liv utenfor småbyen. I alle fall frem til jeg møter på store mengder fiender. For spillets største styrke er helt klart kampene mot hundrevis av fiender samtidig. Uansett om det er hvordan du virkelig må tenke og planlegge hvert eneste sekund selv mot relativt små horder i starten eller går på offensiven med heftige skytevåpen, bomber og feller i miljøet mot fem hundre fiender med fantastiske animasjoner og overraskende smarte avgjørelser mot slutten. Days Gones ene unike mekanikk er mer enn nok til at dette er noe som må prøves om du er ute etter å bare få plaffe løs eller slippe ut litt frustrasjon. Utviklerne oppfattet raskt dette selv, så nå finner du også spesielle moduser som lar deg kjempe mot hordene gang på gang, fullføre hinderløyper på motorsykkelen og lignende som både belønner deg med nye goder i spillet og tilfredsstillelsen av å gjøre det bedre enn andre spillere på tabellene.

Trover Saves the Universe

Justin Roilands nyeste spill er nok ikke så mye glemt som at få dessverre fikk med seg at det i det hele tatt ble lansert. Noe av dette skyldes nok at det kom i en periode hvor flere spennende oppfølgere og andre "Årets spill"-nominerte var ferske. Dermed har mange Rick and Morty-fans og generelt folk som liker improvisasjon og den type humor gått glipp av noe som uten tvil vil kunne falle i smak.

Selv om gameplay veldig raskt blir monotont til tross for en ny mekanikk eller to er nemlig måten det blandes sammen med Roilands... fascinerende humor på ganske bra og kult. Dette er et spill som vet akkurat hva det er, og er mer enn villig til å gjøre narr av storspillene med både subtile og ekstremt åpenbare referanser. For en spillentusiast som har bemerket seg gjentakelsene i spill og vet nok om de fleste franchiser til å kjenne igjen alle referansene blir dette utrolig forfriskende, spesielt når man hører skuespillerne faktisk le av det de akkurat sa. Trover Saves the Universe tar ikke seg selv seriøst, og går du inn med samme innstillingene har du noen reale latterkuler foran deg.

The Division 2

Å si at et spill er glemt når det solgte flere millioner eksemplarer høres kanskje rart ut, men hvor mange av dere hadde husket å nevne The Division 2 om noen spurte hvilke spill som ble lansert i 2019? Som Ubisoft selv teoriserte da de sa spillet hadde solgt færre eksemplarer enn ønsket skyldes nok dette blant annet at oppfølgere til live service-spill ofte går rett i glemmeboken til folk siden forgjengerne utviklet seg såpass gjennom flere år at overgangen til et nytt spill ble altfor liten og uoriginal.

Personlig mener jeg uansett at Massives nyeste spill fortjener mye mer oppmerksomhet og ros enn det har fått. Washington er en vakker og interessant plass å utforske med varierte museer og landemerker, samtidig som at skytefølelsen sitter som et skudd og variasjonen av ganske smarte fiender gjør det ekstra tilfredsstillende når det stadig forbedrede lootsystemet belønner deg med noe skikkelig bra. Du trenger ikke å være redd for mangel på innhold heller, for vi har allerede fått en rekke nye oppdrag, våpen, kosmetiske gjenstander, Specialization-klasser og Raid. Mer er også på vei i nærmeste fremtid, så du får helt klart ekstremt mye moro for pengene.

Luigi's Mansion 3

Stakkars Luigi blir glemt uansett hva han gjør. Ingen setter pris på vår grønnkledde venn når han støvsuger et helt hotell engang. Slikt er bare trist. Men seriøst, Luigi's tredje spøkelsesjakt er moro både for store og små.

Undertegnede storkoste seg med originalen på GameCube for snart 18 år siden, så det å for en gangs skyld bruke en støvsuger igjen brakte tilbake minner. Ikke at nostalgi var eneste grunnen til det. Hotelloppholdet er et av de peneste og best animerte spillene på Nintendo Switch. Å se Luigi skjelve, skvette og generelt ha en nervepirrende tid er sjarmerende og morsomt, mens de store visuelle forskjellene mellom hver av etasjene gjør det gøy å utforske hver minste krok på jakt etter spøkelser, mynter og hva det måtte være. Hjernen får også kjørt seg mer enn før siden implementering av Gooigi åpner opp for mer komplekse puzzles. Du trenger uansett ikke å frykte at de minste vil streve av den grunn, for Nintendo har endelig funnet en meget bra måte å åpne for samarbeid på ved å la den ene personen kontrollere vår faste venn mens spiller nummer to får være gele. Å la mindre erfarne spillere ta kontrollen over Gooigi lar dem føle de gjør en forskjell uten å hemme medspilleren på noen måte. Siden førstnevnte har uendelig med liv kan man gjøre så mange feil man vil, mens partneren gjør sitt som Luigi. Da sier det seg vel selv at spillet ikke akkurat er så utfordrende og variert som de mer voksne kanskje skulle ønsket seg, men jeg hadde uansett ingen problemer med å nynne på kjenningsmelodien med et smil om munnen helt frem til rulleteksten.

Her har dere altså seks spill jeg gjerne skulle sett flere snakke om etter 2019, men listen kunne lett vært dobbelt så lang med spill som Resident Evil 2 (når det kommer til priser), The Outer Worlds, Metro Exodus, Concrete Genie, Rage 2, noen timer med Anthem og fler. Derfor må du gjerne fortelle hvilke spill du mener ble glemt i 2019 og som fortjener bedre.