Nintendo Switch selger over 150 millioner enheter

HQ

Nintendo Switch har solgt over 150 millioner enheter, viser nye data fra Nintendo. Selv om vi kanskje er i solnedgangstiden for konsollen, og folk venter på den allerede annonserte etterfølgeren, ser det fortsatt ut til at Nintendo kan få ut noen flere Switch-salg her og der.

Når det gjelder de mest solgte konsollene gjennom tidene, beholder og befester Nintendo Switch sin plass i topp 3, sammen med Nintendo DS på 154 millioner, og PS2 på over 160 millioner. Det er lite sannsynlig at vi vil se den originale Switch slå noen av disse konsollene av topplasseringen, ettersom Nintendo Switch 2 lanseres i år.

Disse dataene kommer fra Nintendos siste regnskapstall, som også bekrefter salget av de andre konsollene, inkludert den nevnte DS-en, sammen med noen mindre godt mottatte maskinvarer som Wii U (som solgte litt over 13 millioner konsoller) og GameCube (som solgte 21 millioner enheter).

Nintendo har bevist at de kan få en konsoll helt til topps på bestselgerlistene, og nå retter alle blikket mot Switch 2 for å se om lynet kan slå ned to ganger.