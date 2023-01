Nintendo Switch-produksjonen øker i år

HQ

Nintendo ønsker å øke produksjonen av sin Switch-konsoll i år, til tross for at noen tror dette kan være hybridmaskinvarens siste.

Ifølge Bloomberg, takket være redusert komponentmangel og en etterspørsel etter Switch som fortsatt er høy selv syv år etter at konsollen først ble lansert, har Nintendo all grunn til å fortsette å pumpe ut sin nyeste konsoll.

Det er nylige rykter om at en Switch-etterfølger vil være ute i slutten av 2024, men dette betyr ikke at Nintendo nødvendigvis vil begynne å bremse produksjonen av hybridmaskinen fra 2017.

Om noe, ser det ut til at spillgiganten håper at 2023 blir et siste flott år for Switch, før fokuset flyttes til etterfølgeren.