Nintendo Switch-etterfølgeren kommer ut i 2024, ifølge Nikkei

Nintendo Switch er bare to måneder unna sin sjette bursdag. Nintendos hybridkonsoll er allerede den fjerde mest solgte konsollen gjennom tidene (de siste tallene viser at det allerede er rundt 120 millioner enheter i hjem rundt om i verden), og selskapets estimat for 2023 er å selge ytterligere 20 millioner enheter.

Det er imidlertid også et faktum at systemet har ligget langt bak behovene til dagens programvare. En konsoll med komponenter fra seks år siden vil neppe kunne håndtere noen av de nyeste utgivelsene som er portet, og i mange tilfeller vil det være med grafiske begrensninger eller direkte ofre kvalitet og ytelse. Men alt som kan ha en utløpsdato, hvis de siste nyhetene fra Japan er noe å gå etter.

Det japanske nettstedet Nikkei (via Reddit) har publisert en artikkel i dag der de rapporterer at Nintendo allerede er i samtaler med komponentleverandører for å starte produksjonen av Nintendo Switchs etterfølger, som forventes å komme i salg i midten av 2024. En påstand som Nintendo ikke har bekreftet i skrivende stund, men som vil være i tråd med nylige uttalelser fra Digital Foundry.

Selv om vi tidligere har snakket om den ryktede Tegra239-brikken i Nintendo Switch 2, avslører ikke artikkelen Nintendos komponentpartnere for den nye konsollen. Det som virker klart er at hvis det slippes i midten av neste år, vil det gjøre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom til den siste store utgivelsen i Nintendo Switchs livssyklus, forutsatt at Mario ikke har det siste ordet om saken.