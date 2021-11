Nintendo tar kritikken av Online Expansion Pack "veldig seriøst"

HQ

I slutten av oktober kom den såkalte Nintendo Switch Online Expansion Pack, som er et litt dyrere abonnement som gir tilgang til Nintendo 64- og Sega Mega Drive-titler som Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time og Golden Axe.

Dessverre er ikke denne tjenesten noe fansen er fornøyd med, og mange har vist sin misnøye ved å bombardere annonseringsvideoen med dislikes på YouTube.

Skuffende emulering med blant annet input lag i en rekke spill samt flere grafiske feil har for mange ødelagt opplevelsen, og nettopp den skuffende lanseringen ble sjefen for Nintendo of America, Doug Bowser, spurt om i et intervju med The Verge.

"We're constantly looking for ways to make our online features and those games better and continuing to add value through more services and more games as we go forward," lød Bowsers svar. "We take the feedback very seriously, and we're continuing to look at ways to improve the overall performance. For us, it's about quality and great content at a great value."

Det blir interessant å se hva Nintendo konkret vil gjøre for å overbevise den skuffede fansen.