Nintendo: Vi har «besluttet å avvikle driften» av vårt russiske datterselskap

Da Russland startet krigen mot nabolandet Ukraina i fjor bestemte nesten alle store spillselskaper seg for å iverksette tiltak mot førstnevnte. Dette inkluderte Nintendo da de stoppet alle produktforsendelser til landet (noe vi rapporterte om), men sa også at de ville bli i landet i "overskuelig fremtid". I forrige uke oppdaget Eurogamer at det fortsatt var mulig å kjøpe Metroid Prime Remastered i Russland via selskapet Achivka. Mens parallellimport er vanskelig for et selskap å kontrollere ble dette merkelig satt opp av sjefen for Nintendo Russland, Yasha Haddazhi. Dette ga selvsagt Nintendo mye negativt oppmerksomhet, så nå gjør det japanske selskapet helomvending.

I en uttalelse til Eurogamer forklarer Nintendo nå at de vil «avvikle driften» i Russland:

"I begynnelsen av 2022 suspenderte Nintendo fraktprodukter til Russland, og satte Nintendo eShop under vedlikehold etter betalingsleverandørens suspensjon av transaksjoner i russiske rubler. Etter dette, og som et resultat av de økonomiske utsiktene, har Nintendo of Europe besluttet å avvikle driften av sitt russiske datterselskap.

Vi vil opprettholde en minimal tilstedeværelse i Russland for å fullføre avviklingsprosessen, samt for å oppfylle juridiske, kontraktsmessige og administrative krav. Ansatte i Moskva mottok individuelle kompensasjonspakker, og deres kontrakter ble avsluttet ved gjensidig avtale og med vår takknemlighet for deres innsats."

Nintendo skriver også at de «ikke har noen involvering i parallellimportaktiviteter i Russland».