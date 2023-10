Nintendo: "Vi har et godt forhold til Microsoft"

HQ

Blant de mange lekkede dokumentene fra Microsoft i forrige måned var det et brev der Xbox-sjef Phil Spencer avslørte at han var interessert i å kjøpe Nintendo, noe han mente ville være fordelaktig for begge selskapene.

Noen har lurt på hva Nintendos reaksjon på dette var, og nå har vi svaret. Nintendo-sjef Doug Bowser ble nylig intervjuet av Inverse, og dette temaet kom opp. Bowser forklarte at denne generasjonen har vært bra for både Microsoft og Nintendo, som har samarbeidet om flere ting:

"Vi har et godt forhold til Microsoft. Vi ser på dem som partnere på mange, mange måter, og du trenger bare å se på Nintendo Switch for å se det partnerskapet. Minecraft er åpenbart på Nintendo Switch, og vi tok med Banjo Kazooie til Super Smash Bros. Ultimate. Så vi ser frem til at samarbeidet fortsetter."

Når det gjelder brevet fra Spencer, legger Bowser til at oppkjøp og konsolideringer stort sett alltid har skjedd, og legger til at nye studioer sørger for at bransjen holder seg frisk:

"Når det gjelder konsolidering i bransjen, har jeg vært en del av denne bransjen i over 16 år nå. En ting som har vært konstant, er oppkjøpene av studioer. Men den andre konstanten er at det dukker opp nye studioer hvert eneste år. Utrolig kreative studioer lager innhold, fra spill i indie-størrelse til AAA-størrelse."

Før Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard fant sted, inngikk de også en avtale med Nintendo og lovet at blant annet Call of Duty skulle komme til Nintendos formater i fremtiden. Dette kombinert med flere andre utgivelser til Switch av Xbox-spill som Ori and the Blind Forest, Minecraft Dungeons og Goldeneye 007 (et spill Nintendo eide rettighetene til) til Switch og Xbox gjør at det ser ut som Bowser har rett når han sier at de er "partnere på mange, mange måter".