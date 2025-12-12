nyheter
Nioh 3
Nioh 3 får en ny demo den 29. januar
Spillet skal lanseres om bare et par måneder, og fikk en ny trailer på TGA.
HQ
Mens The Game Awards ofte gir oss teasere for prosjekter som er en stund unna, minner det oss noen ganger om kommende titler som nesten er innen rekkevidde. Nioh 3 er et slikt spill, og viser oss litt nytt gameplay før lanseringen i februar.
Vi fikk en titt på noen sjefskamper, historiescener og mer. I tillegg fikk vi nyheten om at Nioh 3 får en ny demo på PS5 og PC den 29. januar, i tilfelle du vil klemme inn noen flere timer med øving før spillet lanseres.
Sjekk ut traileren fra The Game Awards nedenfor :
HQ