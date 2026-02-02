Nioh 3 kan komme til Xbox Series X/S så snart som i august

HQ

Denne uken er en enorm uke for Nioh fans, ettersom det etterlengtede tredje kapittelet i serien gjør sin ankomst på PC og PS5 6. februar. Når dette er tilfelle, lurer du kanskje på hvor lang tid det vil ta før spillet også debuterer på Xbox Series X / S-konsoller, og selv om vi ikke har et fast svar i denne forbindelse, har vi i det minste en idé fra nå av.

Den siste PS5-funksjonstraileren, som vist nedenfor, for spillet har en ganske interessant sluttplate, da den avsluttes med en undertekstnotat som avslører Nioh 3 har seks måneders eksklusivitet på PS5-konsollen. Spesifikt forklarer notatet følgende.

"Ikke tilgjengelig på andre konsoller før minst 6 måneder etter 6. februar 2026."

Dette betyr at lanseringen av Xbox Series X/S teknisk sett kan skje så snart som i begynnelsen av august, selv om dette ennå ikke er bekreftet eller kommentert av Team Ninja, Koei Tecmo, eller Xbox.

Er du spent på Nioh 3?