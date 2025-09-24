Nioh 3s utgivelsesdato angivelig lekket via Amazon-oppføring

HQ

Nioh 3s utgivelsesdato kan ha blitt lekket i forkant av en tiltenkt kunngjøring, ettersom en ny Amazon Japan-oppføring peker på at vi forventer Team Ninjas siste fantasy-actionspill i februar 2026. Spesielt markerer 6. februar Nioh 3s utgivelse, ifølge oppføringen.

Oppføringen har siden blitt slettet, men den ble fanget på forhånd av Renka_schedule. Den 6. februar burde ikke være en altfor overraskende dato for fansen, ettersom vi forventet utgivelsen tidlig i 2026, og en ganske biffig demo kom sammen med spillets kunngjøring i sommer, noe som antydet at det var ganske langt i utviklingen.

Kanskje det er en avsløring vi kan forvente på kveldens PlayStation State of Play, med tanke på at Nioh 3 bare vil lanseres på PS5 og PC, ser det ikke ut til å være et bedre sted for det. Uansett, hvis det kommer i februar, vil vi sannsynligvis vite om det snart.