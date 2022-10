Nioh-folkas Wo Long: Fallen Dynasty lanseres i mars

HQ

Til tross for at FromSoftware og Team Ninja er kjente for å lage ekstremt gode og finpussede Souls-aktige spill gir de oss overraskende mange nye utgivelser som avsløres relativt kort tid før lansering. Sistnevnte har nå gitt oss et nytt eksempel på dette.

Selv om det bare har gått fire måneder siden Team Ninja annonserte Wo Long: Fallen Dynasty har tilbakemeldingene fra demoen vært såpass positive at de nå forteller spillet vil lanseres den 3. mars.

Akkurat hva folkene som blant annet ga oss Nioh, Nioh 2 og Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin har endret som følge av demoen kan du lese mer om her.