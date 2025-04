Nitro Gen Omega raketter inn i tidlig tilgang denne våren

Nitro Gen OmegaDet taktiske, turbaserte rollespillet fra Destinybit og Amplifier Studio lanseres i Early Access denne våren.

Utgivelsesvinduet kom som en del av kveldens Galaxies Showcase, som så en ny trailer dukke opp for Nitro Gen Omega, som setter spilleren i regissørstolen for sitt eget mecha anime-eventyr. Nitro Gen Omega kombinerer turbasert kamp med en åpen verden og mange aktiviteter å delta i når du ikke styrer en mech, og har en blanding av interessant og unikt spill.

Du har fire piloter i mechen din til enhver tid, men nye piloter genereres prosessuelt etter hvert som du fullfører kontrakter ute i den åpne verdenen. Døden er imidlertid permanent for pilotene dine, så du vil kanskje ikke knytte deg for mye til dem. Mannskapet, relasjonene deres og tilpasningsvalgene du gjør med mech-en din, vil påvirke hvordan du kjemper. Det finnes for øyeblikket en demo tilgjengelig på Steam, hvor du kan sjekke ut spillet hvis du er interessert.

Ellers kan du sjekke ut traileren nedenfor, og holde øynene åpne for Nitro Gen Omegas lansering denne våren. Siden vi allerede er i vårsesongen, kan vi tenke oss at dette betyr at vi ikke er langt unna å se det gå inn i Early Access.