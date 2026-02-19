NLC svarer på kritikken: "Vi har gjort feil, og vi tar ansvar for dem"

HQ

Til tross for at Northern League of Legends Championship er stedet der Los Ratones vokste og utviklet seg til å bli et kraftsenter i EMEA, har den europeiske regionale ligaen med base i Storbritannia og Norden fått mye kritikk den siste tiden for nylige beslutninger og feil.

Det er rapporter om at ligaen ikke har betalt de som har vært ansatt for den, og på samme måte har noen av endringene som har sett den bevege seg bort fra et tradisjonelt kringkastingsoppsett, heller ikke blitt verdsatt.

Nå har NLC kommet med en uttalelse der de kommenterer mange av disse områdene, og bemerker at de har "gjort feil, og vi tar ansvar for dem."

Når det gjelder betalingsproblemene, forklarer NLC at de har slitt med finansieringen, men at de nå har sikret seg økonomisk støtte, og at det derfor har oppstått betalingsforsinkelser for dem som var lovet honorar.

NLC uttrykker også at de vet at endringen i format og oppsett har gått for langt, og at de er i ferd med å revurdere dette til etter Winter Split. NLC uttaler: "I løpet av de kommende ukene vil vi gå over til en mer tradisjonell kringkastingstilnærming mens vi vurderer den beste veien videre."

Uttalelsen avsluttes med at NLC bekrefter sitt engasjement for en konkurransedyktig andredivisjon League of Legends, og avslutter med "Vi lærer, og vi er engasjerte - og vi kommer til å gjøre feil."