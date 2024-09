No Man's Sky har blitt oppdatert igjen - med romfiske

HQ

Hello Games har unektelig klart å forvandle No Man's Sky i årene etter at det først ble lansert, og i dag har den siste i rekken av mange fantastiske oppdateringer blitt sluppet.

Den nyeste utvidelsen til spillet heter Aquarius. Den lar deg utnytte galaksens mange vannmasser til fiske, og er en følgesvenn til den gigantiske Worlds Part 1-oppdateringen som ble utgitt tidligere i år.

Hello Games beskriver Aquarius som følger:

"Fiske i No Man's Sky er en unikt avslappende opplevelse. Spillere kan nå utforske universet for å finne det perfekte stedet ved vannet fullt av fisk. Sitt og slapp av alene med tankene dine, eller stå sammen med andre reisende mens du ser ut over fremmede horisonter og venter på napp."

Kort sagt, et koselig avbrekk fra alle eventyrene i verdensrommet, der du også kan konkurrere mot andre om å få med deg den største fangsten hjem.

Aquarius er gratis og kan lastes ned nå.