No Man's Sky har fans som ber om å betale for gratis DLC med Worlds Part II

Til tross for at mange har glemt den forferdelige tilstanden No Man's Sky ble lansert i, har Hello Games nektet å stoppe arbeidet med det som er et av de mest forbedrede spillene gjennom tidene. Arbeidet fortsetter, og vi har enda en gratis DLC-oppdatering å snakke om.

Akkurat som med Worlds Part I-oppdateringen, søker Worlds Part II å overhale planetene som vi kan utforske. Det er nye biomer, værfarer, terreng, dypere hav og mer på selve planetene.

Det kommer også et bedre system for lagerstyring, samt nye solsystemer, gasskjemper og mer som kan gjøre den generelle opplevelsen mer spennende og variert. Ta en titt på traileren og dypdykket for Worlds Part II nedenfor:

