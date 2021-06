No More Heroes 1 og 2 slippes på Steam denne uka

Du ser på Annonser

Suda51 fikk sitt store gjennombrudd med Killer 7 og No More Heroes. Sistnevnte ble lansert eksklusivt på Nintendo Wii i 2007 (ble senere utgitt en versjon på PS3) og fikk også en oppfølger.

Om ikke lenge kommer No More Heroes 3 til Nintendo Switch, og det har fått Grasshopper Manufacture til å hente frem de gamle spillene fra arkivet for å bygge opp litt hype.

De to første spillene i serien ble i fjor sluppet på Nintendo Switch, og nå blir de også tilgjengelig på PC den 9. juni via Steam.

Spillene vil koste 20 euro (venter fortsatt på norsk pris) stykket og ser ikke ut til å ha fått andre forbedringer enn høyere oppløsning.

No More Heroes 3 kommer den 27. august.