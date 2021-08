No More Heroes 3 er offisielt slutten på serien

HQ

Goichi Suda, eller Suda51, har lenge vært en kultfigur i spillverdenen, og han har lojale fans som har ventet veldig lenge på No More Heroes 3, som endelig ble utgitt forrige helg. Dessverre fikk det ganske middelmådige anmeldelser, og nå er det slått fast at serien er over.

I en meddelelse på Twitter skriver Suda51 at han og Grasshopper Manufacture tar farvel med Travis Touchdown og No More Heroes-serien.

"As hinted at with the "Final" thing, Travis Touchdown will finally be coming to the end of his final battle, and will be embarking on a much-deserved, long journey. Join him as he goes absolutely buch wild in the Garden - no, Cosmos of Madness! Now, carrying with it a thousand thoughts, I run along the Thunder Road once more. As one journey ends, the crimson bike falls into a deep sleep. Goodbye Travis, goodbye No More Heroes, goodbye fleeting moments and days. Farewell to all Travis Touchdowns everywhere."

Kommer du til å savne No More Heroes?