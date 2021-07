Én ting man kan være trygg på når Goichi "Suda51" Suda lager et spill er at noe veldig særegent venter. Dagens trailer gjør det fullstendig klart at No More Heroes 3 ikke blir et unntak.

Dette siden hovedfokuset i den nye traileren er på spillets superheltromvesener, og med både en snakkende hånd, en tinnsoldataktig skapning av gull med fire armer og en rekke andre det er vanskelig å sette ord på er det ingen tvil om at du skal få se noen rare ting når No More Heroes 3 slippes den 27. august.