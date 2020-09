No More Heroes 3 utsettes til 2021

Du ser på Annonser

Før Nintendo endelig bekreftet Super Mario 3D All-Stars var det mange som poengterte hvor tom høsten så ut for selskapet. Det virket nesten som om de eneste store eksklusive spillene vi kunne se frem til var Pikmin 3 Deluxe og No More Heroes 3. Eller, det har jo vært still fra sistnevnte en god stund, noe vi nå vet grunnen til.

Goichi "Suda51" Suda har nemlig tatt til Twitter for å kunngjøre at No More Heroes 3 må utsettes til en gang i 2021 på grunn av problemene Covid-19 førte til. De eneste gode nyhetene han kan gi oss er at spillet selvsagt vil bli bedre på grunn av utsettelsen og at den verdenskjente Transmetropolitan- og The Boys-illustratøren Darick Robertson vil skape noen utrolige kreasjoner for dem.