No More Heroes 3-gameplay er sprøere enn du tror

Suda51 og de andre talentfulle personene i Grasshopper har lenge hintet til at vi skulle få en solid dose gameplay fra No More Heroes 3 før kalenderen sier 2021, noe de nå holder ord om.

For No More Heroes 3 var selvsagt en del av dagens Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, og man kan trygt si at spillet går tilbake til den velkjente oppskriften etter sidespranget Travis Strikes Again: No More Heroes. Med wrestling-knep, fargesprakende angrep og helsprø humor kan tydeligvis fans av serien glede seg. Ikke spilt forgjengerne? Da passer det sannelig godt at No More Heroes og No More Heroes 2 plutselig har kommet til Switch også.