No More Heroes-skaperen kunne tenke seg å lage et Deadpool-spill

HQ

Som Goichi Suda nylig avslørte er No More Heroes 3 slutten på serien. Så hva skjer nå? Tja, om Suda51 får velge så kommer han til å lage et Deadpool-spill, og det hadde vel ikke vært så dumt?

Det var i en japansk IGN-livestream at Suda51 overrasket alle ved å si:

"So you can definitely look forward to a lot of new, interesting original IPs from Grasshopper. We also of course have other plans and are working hard on them to bring them to fruition. But [in terms of] the kind of things I'd love to do, I'd also love to work with Marvel on a Shatterstar or Deadpool game, something sort of Grasshopper-y like that. Maybe a Quicksilver title of some sorts. So, Marvel, you know."

Dessverre er nok sjansen veldig liten for at dette faktisk skjer, men det hadde vært ganske kult, eller hva synes du?

Takk, VGC