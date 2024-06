No More Room in Hell, en av de beste Source-skapningene gjennom tidene, får en oppfølger

No More Room in Hell ble utgitt i 2011 og ga spillerne en flott samarbeidsopplevelse, der de kjempet mot zombier mens de desperat prøvde å samle våpen for å bekjempe dem.

Nå får det en oppfølger. Med ny og blodig grafikk, utvidet co-op og tonnevis av zombier du kan overleve mot, er det en stor oppgradering på vei i No More Room in Hell 2. Spillet er satt til å ankomme i Early Access denne Halloween også, så vi vil ikke vente for lenge.

Du starter atskilt fra vennene dine i No More Room in Hell 2, så du må også overleve litt på egen hånd først. Spillet kommer til å bli tøft, for når du dør, er det slutt, og liket ditt vil reise seg for å angripe vennene dine.