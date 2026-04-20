No Rest for the Wicked nærmer seg 2 millioner solgte eksemplarer når det feirer 2 år på markedet

Moon Studios' No Rest for the Wicked feirer to år i Early Access, og nærmer seg konsollansering og 1.0-utgivelse. Top-down action-RPG kan være ganske ulikt det Moon Studios har jobbet med før, med tanke på at det er mest kjent for Ori-spillene, men No Rest for the Wicked har klart å finne seg et betydelig publikum.

Nylig feiret spillet 1,5 millioner solgte eksemplarer, og det har nå en ny oppdatering på det tallet, og forteller oss i et nytt Steam-innlegg at tallet har hoppet til 1,7 millioner.

"Det har gått TO ÅR siden No Rest for the Wicked gikk inn i Early Access. Siden den gang har dette spillet vokst og utviklet seg på måter vi bare kunne få til på grunn av dere. 1,7 millioner solgte eksemplarer, og det blir stadig flere. Dere har støttet oss, utfordret oss og presset oss til å gjøre det bedre. Det er akkurat slik vi liker det. Vi jobber hardt mot 1.0. Og konsollspillere, vi har ikke glemt dere," står det i innlegget. Vi har fortsatt ikke den viktige 1.0-lanseringsdatoen, men med to år i Early Access, kan vi tenke oss at den ikke er langt unna nå.