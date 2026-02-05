Bare noen uker etter å ha nådd en stor salgsmilepæl, feirer No Rest for the Wicked en ny

HQ

Det er bare et par uker siden vi skrev om at Moon Studios' actionrollespill No Rest for the Wicked hadde nådd 1 million solgte eksemplarer. Nå har vi allerede nådd en annen stor salgsmilepæl, som kunngjort på spillets sosiale medier.

No Rest for the Wicked Spillet har nå passert 1,5 millioner solgte eksemplarer. Med tanke på at spillet ikke engang er helt ute ennå, er det et ganske imponerende tall. Det styrkes av det faktum at Moon Studios den siste uken har hatt No Rest for the Wicked til 40 % avslag på Steam, noe som ble kalt et engangstilbud av Moon Studios-sjef Thomas Mahler.

Salget avsluttes i dag, den 5. februar, så hvis du vil få tak i spillet for nesten halvparten av den opprinnelige prisen, har du sjansen nå. Mahler sa også at prisen på No Rest for the Wicked vil gå opp når spillet når 1.0, så vær klar til å punge ut litt ekstra penger hvis du ikke valgte Early Access-utgivelsen.