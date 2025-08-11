Noah Centineo i rollen som unge Rambo i kommende prequel

HQ

Rambo-prequel-prosjektet går fremover, og det ser nå ut til at Sylvester Stallone en gang for alle har gitt sin ikoniske rolle videre til en ny generasjon. Ifølge Deadline skal innspillingen av filmen, som har fått tittelen John Rambo, etter planen starte senere i høst, og alt tyder på at Noah Centineo overtar rollen etter Stallone.

Centineo ble for alvor kjent på Netflix med To All the Boys I've Loved Before og har siden vært med i The Recruit, samt spilt Atom Smasher i superheltfloppen Black Adam. Han skal også spille Ken i den kommende filmatiseringen av Street Fighter.

John Rambo vil bli regissert av den finske filmskaperen Jalmari Helander, som gjorde internasjonal suksess med Sisu i fjor. Historien vil fokusere på en ung Rambo og hans brutale opplevelser under Vietnamkrigen, med andre ord før hendelsene i First Blood. Stallone selv er ikke involvert i prosjektet og har tidligere sagt at han ville ha foretrukket Ryan Gosling i rollen, så hva han synes om Centineos rollebesetning er fortsatt uklart. Ingen lanseringsdato er ennå kunngjort.

Hva synes du om Centineo som en ung John Rambo?