Hvis det er én ting Drinkbox Studios (skaperne av Guacamelee) utmerker seg med, er det å lage helt bisarre og merkelige, men likevel fantastiske spill. Den dag i dag er Guacamelee fortsatt et av mine favoritt-plattformspill, med dets karakteriske tøffe narrativ og underholdende kamper som høydepunkter. Så da jeg hørte at teamet bak den perlen jobbet med et actionrollespill ble interessen min vekket for å si det mildt. Gå til nåtiden og akkurat det spillet, Nobody Saves the World. Det er endelig ute og jeg har tilbragt den siste helgen helt innpakket i dets uvanlige verden.

I likhet med Guacamelee ber Nobody Saves the World deg om å, vel... redde verden. Bortsett fra at denne gangen er hovedpersonen bokstaveligtalt Nobody, et intetsigende skall av en skapning som virker ubetydelig og verdiløs, i hvert fall inntil du får fingrene i en tryllestav som lar deg endre deg til en rekke former for å kjempe mot farlige monstre som preger landet. Du må opp i nivå ved å fullføre en rekke formspesifkke utfordringer for å skaffe stjerner, som vil tillate deg å åpne stadig vanskeligere fangehull for å kunne gjennoppbygge Arcane Gem som er nødvendig for å komme deg til Calamity, som har til hensikt å ødelegge verden og er hovedantagonisten.

Spillet spilles fra et ovenfra og ned-perspektiv og foregår i en ganske sømløs verden, som du kan utforske ganske fritt, forutsatt at du har riktig form for å kunne nå nye steder. Målet er å vandre rundt i verden, fullføre prosedyrisk genererte fangehull spredt rundt på kartet og fullføre oppdrag (fra NPCer og formene dine for å levle dem opp og få nye evner) for å få stjerner, alt for å prøve deg mot Calamity. Selv om narrativet og handlingen kan oppsummeres av dette konseptet, får du fortsatt det morsomme og rare Drinkbox-preget som gir opplevelsen mye karakter, så forvent et eventyr som er like merkelig som det er morsomt.

Når det gjelder selve gameplayet er dette et actionrollespill med hack 'n' slash-mekanikker. Det forventes at du bruker formene dine og deres respektive evner til å tygge gjennom horder av forskjellige fiendetyper. Men, Nobody Saves the World er så mye mer enn dette, siden det også tilbyr en langt friere opplevelse, ettersom du kan mikse og matche de forskjellige bevegelsene til formene for å lage unike karakter-builds som passer scenariet. Hvorfor trenger du å gjøre dette, spør du? Fiendene i dette spillet kommer ofte med barrierer som beskytter dem mot skade, og for å bryte dem og gjøre den fienden sårbar for treff, må du bruke samme skadetype som den respektive barrieren, enten det er Sharp, Dark, Blunt eller Light.

Dy kan for eksempel gå inn i et fangehull fylt med fiender med Dark, Light og Sharp-barrierer. For å håndtere det kan du hyppig bytte form for å målrette deg mot hver status, det vil si Rat for Dark, Magician for Light og Ranger for Sharp. Alternativt kan du velge en karakter og utstyre dem med evner og passiver som passer fiendene du møter. Dette kan bety at du tar Bodybuilderen (som utmerker seg i Blunt-skade), og gir ham muligheten til å bruke Slug sin Blob Lob for Light-barrierene, Necromancer sin Summon Demon for Dark-barrierene og Rogue sin Caltrops for Sharp-skade. Med 15 former å velge mellom, hver med sine egne ferdigheter og passiver til bruk andre steder, kan du se hvor brede tilpasningsmulighetene blir i dette ellers ganske simple spillet.

Selve verden er også fylt med mange hemmeligheter og godbiter å lete etter. Det er kister som spenner over landet og er proppfulle med edelstener og andre verdifulle gjenstander (også funnet som loot på beseirede fiender) som fungerer som valuta som kan brukes hos den vandrende selgeren for å få noen nye passive evner og kjøpe repeterbare oppdrag, flott for å samle mer XP. På toppen av dette bør du sjekke hver eneste krik og krok for å finne alle Mana-feene for å utvide den totale manaen din slik at du kan bruke flere evner på rad. Det er til og med gigantiske reir å oppdage, som er avgjørende for å låse opp en av de mest dødelige formene i spillet - Dragon.

Jeg vil si at selv om progresjonen stort sett håndteres godt, og gir spilleren en ekte følelse av prestasjon når man fullfører de mange oppdragene knyttet til formene, er det tilfeller der spillets grind-pregede natur kan skinne gjennom. Å måtte spille en form på en bestemt måte for å fullføre en utfordring kan være ganske slitsomt, spesielt når oppdraget enten ber deg om å gjøre en veldig spesifikk ting eller bruke en form du ikke får til så bra (jeg sliter med å finne verdi i skilpadden på noen måte, for eksempel). Men dette er en ganske sjelden ting, siden de fleste formene er ganske morsomme å spille med og er utrolig kraftige på sine egne måter.

Selv om det er mye å gjøre i Nobody Saves the World, enten det er å utvikle former, fullføre fangehull eller utforske - det er til og med New Game+ tilgjengelig slik at du kan kjøre igjennom igjen med evnene du har utviklet etter du har rundet det. Kjernegameplayet og verden som Drinkbox har laget er så mangfoldig og engasjerende at du ikke kommer til å ville stoppe. Humoren og de kreative og rare karaktene, animasjonene og det visuelle er strålende, og på toppen av det har mekanikkene massevis av dybde, men er også superenkle å forstå. Enten du er fan av Drinkbox sine tidligere verk, eller ganske uvitende om utviklerens titler, vil jeg anbefale å prøve Nobody Saves the World, siden dette definitivt er et av januar 2022s beste spill.

