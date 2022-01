Nobody Saves the World lanseres om to uker

HQ

Med tanke på at Drinkbox har gitt oss spill som Guacamelee, Severed og Guacamelee 2 er det ikke rart at mange av oss ble meget spente da studioet annonserte Nobody Saves the World forrige mars. Siden den gang har spillet både sett og hørtes stadig bedre ut, så her er en skikkelig gladmelding.

Etter å ha nøyd seg med å si "tidlig 2022" i lang tid har utviklerne endelig gitt oss en trailer som avslører at Nobody Saves the World vil lanseres på PC, Xbox One og Xbox Series allerede den 18. mars. Som kjent inkluderer dette også Game Pass, så det er veldig få grunner til å ikke teste det lovende spillet om 13 dager.