Noe Borderlands-relatert er helt klart på vei

I forrige uke rapporterte vi om det som så ut til å være en teaser for en eller annen form for Borderlands nyhet. Dette kom i en kryptisk teaser på X, og nå, bare en uke senere, har det kommet enda en teaser, om enn langt mindre kryptisk.

En video har debutert på X som fokuserer og dreier seg om Borderlands 2 og Handsome Jack. I videoen står det: "Pandoras frelser eller største trussel? Møt Handsome Jack i Borderlands 2!" Det kan virke som ganske vanlig markedsføring for et spill, men det faktum at vi ikke har sett Gearbox markedsføring for Borderlands 2 på årevis, og det faktum at videoen avsluttes med "to be continued" tyder helt klart på at noe nytt er på vei.

Det er uklart hva dette blir. Noen fans i kommentarfeltet til innlegget håper det gjelder Borderlands 4, men den stadige bruken av Borderlands 2 gameplay og referanser kan tyde på at oppfølgeren /The Handsome Collection kommer til en annen plattform, kanskje PS5 og Xbox Series X/S, eller kanskje til og med PS VR2? Kanskje er det noe helt annet? Uansett ser det ut til at Borderlands er på trappene.