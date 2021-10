Noe Fable-relatert blir trolig avslørt i dag

HQ

Først og fremst er det verdt å slå fast at det etter all sannsynlighet ikke handler om Playgrounds kommende spill i serien, men mer sannsynlig remastere av de gamle. Xbox Publishing har nemlig nylig postet et innlegg på Twitter (som nå er slettet), hvor de skrev følgende:

"We're excited to kick off something special tomorrow!

(Just give us one more day to prepare the chickens.)

We'd call it our Fable Anniversary, but that name was already taken."

Som brukere på ResetEra allerede har påpekt, så har Thunderful Games' "Chief Strategy & Investment Officer" kommentert på innlegget med et par stirrende øyne (emojien), som kan tyde på at det er de som jobber på noe Fable-relatert.

Det spekuleres i om det er snakk om enten restaurerte utgaver av de gamle spillene, eller bare FPS Boosts.

Vi får bare vente og se.