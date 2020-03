Noe tyder på at en remaster av Saints Row: The Third er på vei

Saints Row-serien har gjennom årene fått mange fans verden over, og etter det tredje kapitlet i serien, Saints Row: The Third, ble dette en stor og velkjent spillserie. Nå ser det ut til at utgiveren Deep Silver planlegger å bringe spillet tilbake.

Og det er en butikkjede som trolig har løftet sløret for prosjektet før planlegt. Gematsu kan nemlig rapportere at kjeden GameFly hadde salgsannonser for Saints Row: The Third - Remastered til både PlayStation 4 og Xbox One.

De fjernet begge ganske raskt, men det er i hvert fall en mulighet for at det blir en realitet.

Er du interessert i et gjensyn med Saints Row: The Third?