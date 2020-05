Noe tyder på at Halo 2 kommer til PC i morgen

Som du sikkert vet så er Microsoft og 343 Industries i gang med å bringe Halo: The Master Chief Collection til PC, men de utgir kun ett spil av gangen. Allerede nå har vi fått Halo: Reach og Halo: Combat Evolved, men noe tyder på at vi ikke trenger å vente så lenge før det neste spillet ankommer, nemlig Halo 2.

For nylig skrev den kjente livestreameren Ninja litt om Halo-serien på Twitter, og sa han hadde bruk for noe nostalgisk å spille, og her valgte den offisielle Xbox Game Pass-kontoen å svare med følgende:

"Set your alarm for tomorrow morning oclock"

Vi vet allerede at Halo 2 har vært gjennom en intens testperiode på PC, og vi krysser fingrene for at det er gode nyheter å våkne opp til for PC-eiere i morgen.