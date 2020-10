Noe tyder på at Outriders er blitt utsatt til neste år

Som lovet avduket People Can Fly og Square Enix endelig Outriders sin fjerde og siste klasse, Technomancer, i dag, og jeg kan forstå at de sparte denne til slutt. Siden...

Outriders-show avslører mer informasjon og gameplay i kveld

den 25 august 2020 klokken 10:07 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

People Can Fly er kjente for å gjøre ting litt annerledes med blant annet Painkiller, Bulletstorm og Gears of War: Judgment, så det burde vel ikke overraske at de skiller...