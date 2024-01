Noen andre bør lage Final Fantasy XVII

HQ

I et nytt intervju forteller Final Fantasy-produsent Naoki Yoshida om sitt syn på fremtiden for serien. Yoshida, som slo igjennom med sin evne til å gjøre nettrollespillet Final Fantasy XIV til en suksesshistorie, var senest produsent på fjorårets utgave av hovedserien, Final Fantasy XVI. Det ser imidlertid ikke ut til at han kommer til å fortsette i den rollen.

Yoshida:

"Jeg har hatt sjansen til å jobbe med to av disse, 14 og 16, så kanskje det er på tide med noen nye, i stedet for at de samme gamle gutta tar seg av det neste [...] Jeg tror det på en måte ville være bra å se fremover og hente inn en yngre generasjon, med mer ungdommelige følelser, for å lage et nytt FF med utfordringer som passer til dagens verden."

"Final Fantasy handler om å utfordre det som har blitt gjort før [...] Og selv om jeg absolutt ikke er ute etter å slåss med de eldre spillene, lager vi alle Final Fantasy-spill med tanke på at "mitt blir morsomst!""

Se det timelange intervjuet mellom Naoki Yoshida og Sonys Shuhei Yoshida på The AIAS Game Maker's Notebook-podcastens YouTube-kanal nedenfor.