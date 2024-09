Noen har animert traileren til A Minecraft Movie

HQ

En av de største samtaleemnene den siste uka har vært rundt A Minecraft Movie-traileren, og etter at den kom, ble det mye frustrasjon på internett, og mange var opprørte over at filmen var live-action og ikke animert. Nå har noen tatt på seg å animere traileren for å vise hva som kunne ha vært.

Det er Alumio som har tatt på seg oppgaven med å animere traileren slik at den ligner på kunstretningen som Minecraft er mer synonymt med. Det føles definitivt mer autentisk i forhold til spillet, og det er ingen tvil om at dette også er en flott teaser og et eksempel på hva som er i vente når den animerte TV-serien fra Netflix etter hvert får sin debut.

Hva foretrekker du, live-action eller animert versjon?