Noen har gjenskapt Deadpool- og Wolverine-åpningen med actionfigurer

HQ

Hvis du er en av de mange som strømmet til kinoene for å se Deadpool and Wolverine i løpet av den enorme åpningshelgen, er du sannsynligvis godt kjent med filmens åpningssekvens, der Merc with a Mouth danser til en sertifisert banger av *NSYNC. Det sier seg selv at hvis du ikke har sett den scenen, bør du slutte å lese herfra og gå og se filmen først!

Den vanvittige scenen der Deadpool knuser TVA-skaller med Wolverines hodeskalle, har allerede blitt gjenskapt utelukkende ved hjelp av actionfigurer. Det er den talentfulle Lethal Collector som har satt sammen denne utmerkede stop-motion-videoen, alt til melodien til Bye Bye Bye.

Det er så godt gjort at det er vanskelig å velge en bedre versjon, selv om begge er helt fantastiske måter å bringe Deadpool inn i Marvel Cinematic Universe.

Sjekk ut klippet her.