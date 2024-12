HQ

Det ser ut til at forumet War Thunder har blitt et usannsynlig knutepunkt for hemmeligstemplede lekkasjer, ettersom hemmelige dokumenter om Eurofighter Typhoons radarsystem har dukket opp på nettet. Ifølge UK Defence Journal markerer denne siste hendelsen nok et eksempel på at sensitive militære data deles under opphetede spillerdiskusjoner, noe som ytterligere understreker utfordringene med å balansere militær nøyaktighet med operativ sikkerhet i spill.

Kontroversen oppsto under en debatt om CAPTOR-radarens kapasiteter, der en bruker forsøkte å underbygge sine argumenter ved å legge ut begrensede dokumenter. Til tross for at brukeren ble advart på forhånd, fortsatte han eller hun, noe som førte til umiddelbar utestengelse og rask fjerning av materialet av moderatorene. Den lekkede informasjonen inneholdt angivelig detaljerte sammenligninger mellom CAPTOR-M- og CAPTOR-E-radarvariantene, spesielt sistnevntes elektroniske skannefunksjoner.

Det er ikke første gang War Thunder -forumet har skapt overskrifter av slike grunner. Tidligere lekkasjer har blant annet omfattet hemmeligstemplede detaljer om Challenger 2-stridsvognen, Leclerc-stridsvognen og til og med kinesiske ammunisjonssystemer. Disse hendelsene vekker alvorlig bekymring, og forsvarsanalytikere understreker de potensielle juridiske og sikkerhetsmessige konsekvensene av uautoriserte avsløringer.

De gjentatte bruddene reiser spørsmålet: Bør nettplattformer som War Thunder iverksette strengere tiltak for å forhindre slike lekkasjer, eller faller ansvaret helt og holdent på brukerne?