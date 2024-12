Nok en NFL-stjerne har hatt innbrudd i huset sitt: Det er en trend blant de best betalte amerikanske spillerne

HQ

Cincinnati Bengals Quarterback Joe Burrow, den nest best betalte amerikanske fotballspilleren i verden - 55 millioner dollar i året - er den siste NFL-spilleren som har hatt innbrudd og ran i sitt hjem.

Innbruddstyvene knuste et vindu og gjennomsøkte et rom, uten at noen kom til skade. Det var en ansatt fra Burrow som fant åstedet.

Dette er det tredje tilfellet så langt i år av en NFL-stjerne som har blitt utsatt for innbrudd. Gjerningsmennene utnytter NFL-tidsplanen til å bryte seg inn i husene deres i løpet av kampen. I Joe Burrows tilfelle var det forrige mandag under Cincinnati Bengals mot Dallas Cowbows - en kamp som ESPN+ og Disney+ sendte direkte i en "Simpsonified"-versjon.

Nylig hadde Patrick Mahomes og Travis Kelce, begge fra Kansas City Chiefs, innbrudd i hjemmene sine i oktober. I NBA hadde Bobby Portis fra Milwaukee Bucks og Mike Conley fra Minnesota Timberwolves også innbrudd i hjemmene sine i november og september.

Begge idrettene sender ut sikkerhetsvarsler til spillerne, og advarer om at innbruddstyver i økende grad går etter idrettsutøvere i organiserte grupper.

Joe Burrows skapte nylig overskrifter etter å ha brukt en ekte Batmobile, et fungerende kjøretøy som ble brukt i Batman Begins, selv om han ikke ville få lov til å kjøre den.