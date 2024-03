Nok en sportsdokumentarserie er på vei til Netflix

Netflix samler på sportsdokumentarer som Thanos samler på Infinity Stones, for etter at det nylig ble annonsert at en hel rekke dokumentarer enten kommer tilbake eller debuterer i fremtiden, er det nå avslørt enda en.

Som en oppfølging av fjorårets Quarterback, som får en ny sesong i år, samarbeider strømmetjenesten og NFL om en serie som dokumenterer og utforsker livet til receiverne i NFL.

Serien vil spesielt fokusere på Las Vegas Raiders' Davante Adams, Minnesota Vikings' Justin Jefferson, San Francisco 49ers' George Kittle og Deebo Samuel og Detroit Lions' Amon-ra St.

Det finnes ingen dato for når programmet begynner å sendes, men vi vet navnet, som følger en lignende navnekonvensjon som Quarterback, med navnet Receiver.