Nok en stor tre-lags NBA-handel ble gjort denne uken, og denne kommer Wembanyamas lag til gode

Luka Doncic - Anthony Davis-handelen er fortsatt snakk om i byen, men det har ikke vært det eneste store trekket denne helgen. En annen avtale har blitt godkjent mellom tre lag, inkludert et av de mest fulgte NBA-franchisene utenfor Nord-Amerika (nærmere bestemt Frankrike), San Antonio Spurs.

Hoveddelen av avtalen er at Sacramento Kings bytter De'Aaron Fox til Spurs. Det er en trelagsavtale, der Zach LaVine, fra Chicago Bulls, vil gå til Kings.

San Antonio Spurs er selvfølgelig laget der Victor Wembanyama spiller, som ble mottatt som en helt da Spurs besøkte Paris i forrige måned. Denne 21 år gamle franske senteret, den høyeste aktive spilleren i ligaen på 7 ft 3 in (2,21 m), vil sannsynligvis avslutte året som Rookie of the Year, og også bli med i All-Star. Fox' samarbeid med Wemby kan løfte San Antonio Spurs til et mye mer konkurransedyktig lag, etter et tiår uten å vinne titler.

Fox (27) ble valgt til All-Star- og All-NBA-lagene i 2023. Hans posisjon som point guard betyr at han kan lede angrepet, kontrollere tempoet og skape orden i laget, noe som betyr at han vil jobbe tett med en defensiv spiller som Wembanyama og vil lede et av de mest lovende prosjektene i NBA de kommende årene.

Fox er ikke den eneste spilleren Spurs får. I tre-lags avtalen får Spurs også Jordan McLaughlin fra Sacramento Kings. Kings får Sidy Cissoko og Zach Lavine, samt seks første- og andrerundevalg. Til slutt får Chicago Bulls Zach Collins, Tre Jones, Kevin Huerter og et førsterundevalg via Spurs.