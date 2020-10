Nolan North roser Tom Holland i Uncharted-filmen

Du ser på Annonser

Både Nolan North og Troy Baker, skuespillerne for Nathan og Sam Drake i Uncharted 4: A Thief's End, var begge relativt lunkne til at Uncharted-filmen endelig begynte å gå på skinner i fjor, men heldigvis virker det som om førstnevnte har fått litt tro på prosjektet.

North har delt et bilde som viser at han har besøkt settet for Uncharted-filmen og slått av en prat med skuespillerne som har fått æren av å være Nathan Drake på det store lerretet, nemlig Tom Holland. Med både smilet på bildet og følgende melding virker det i alle fall som om filmen har fått velsignelsen fra spillenes hovedfigur:

"Som å se seg i speilet! Stolt over at @TomHolland1996 fortsetter Drake-arven. Gjør en fortreffelig jobb. Takk for set-besøket!! @unchartedmovie"

Dermed virker det også som om filmingen går såpass bra og forholdene er såpass trygge at filmen faktisk får sin premiere neste år.