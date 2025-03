Nominasjonene til "Sportens Oscar" er her: Biles, Alcaraz, Verstappen, Duplantis...

HQ

Vi har nettopp hatt Oscar-utdelingen, og nå er det tid for "idrettens Oscar": Laureus World Sports Awards, en årlig seremoni som hedrer lag, individuelle idrettsutøvere fra hele verden, og alle idretter på samme tid.

På Laureus Awards kan du se lag konkurrere mot fotball- og basketballspillere (Bundesliga-mesteren Bayer Leverkusen er nominert i samme kategori som Lamine Yamal eller Victor Wembanyama som årets gjennombrudd), og dekker friidrett, tennis, basketball, cricket, motorsport...

I herre- og damekategoriene ser vi Alcaraz (to ganger Grand Slam-vinner i 2024, over Sinner til tross for at han ligger lavere på ATP-rankingen), den svenske stavhopperen Mondo Duplantis (som slo verdensrekorden to ganger i Paris), den franske svømmeren Léon Marchand (vinner av fire gull i Paris), F1-mesteren Max Verstappen, syklisten Tadej Pogačar (vinner av touren, giroen og verdensmesterskapet); fjorårets Laureus-mottaker og Ballon d'Or Aitana Bonmatí, WTAs nr. 1 Aryna Sabalenka og Paris-medaljørene Simone Biles, Sifan Hassan og Faith Kipyegon.

I lagkategorien er tre av seks lag spanske (Real Madrid for menn, FC Barcelona for kvinner og herrelandslaget i fotball) mot Boston Celtics og USAs landslag i basketball og McLaren F1-team.

Denne prisen ble opprettet i 1999, og i 2025 feirer den sin 25. utgave, og for andre gang på rad vil seremonien finne sted i Madrid, en by som har sport som "en elektrifiserende del av sin tiltrekningskraft som reisemål", og som fremhever de fem LaLiga-fotballklubbene, tennisturneringen Madrid Open, samt de fremtidige NFL-kampene og Formel 1 Grand Prix i 2026.

Dette er nominasjonene til The Laureus. De ble valgt ut av journalister, og nå er det opp til de 69 idrettslegendene som utgjør Laureus World Sports Academy. Laureus Awards vil bli avholdt 21. april:

Laureus 2025 nominerte:

World Sportsman Of The Year Award



Carlos Alcaraz (Spania) Tennis



Mondo Duplantis (Sverige) Friidrett



Léon Marchand (Frankrike) Svømming



Tadej Pogačar (Slovenia) Sykling



Max Verstappen (Nederland) Bilsport



Årets idrettskvinne i verden:



Simone Biles (USA) Gymnastikk



Aitana Bonmatí (Spania) Fotball



Sifan Hassan (Nederland) Friidrett



Faith Kipyegon (Kenya) Friidrett



Sydney McLaughlin-Levrone (USA) Friidrett



Aryna Sabalenka Tennis



Årets verdenslag



FC Barcelonas kvinnelag (Spania)



Boston Celtics (USA)



McLaren Formula One Team (Storbritannia)



Real Madrid (Spania)



Spanias herrelag i fotball



USAs herrelandslag i basketball



Årets gjennombrudd i verden



Julien Alfred (St. Lucia) Friidrett



Bayer 04 Leverkusen (Tyskland) Fotballag



Summer McIntosh (Canada) Svømming



Letsile Tebogo (Botswana) Friidrett



Victor Wembanyama (Frankrike) Basketball



Lamine Yamal (Spania) Fotball



Prisen for årets comeback i verden



Rebeca Andrade (Brasil) Gymnastikk



Caeleb Dressel (USA) Svømming



Lara Gut-Behrami (Sveits) Alpint



Marc Márquez (Spania) Motorsykling



Rishabh Pant (India) Cricket



Ariarne Titmus (Australia) Svømming



World Action Sportsperson Of The Year Award



Yuto Horigome (Japan) Skateboarding



Chloe Kim (USA) Snowboard



Caroline Marks (USA) Surfing



Aleksandra Miroslaw (Polen) Speed Climbing



Tom Pidcock (Storbritannia) Terrengsykling



Arisa Trew (Australia) Skateboarding



Prisen for årets verdensutøver med funksjonsnedsettelse



Catherine Debrunner (Sveits) paraidrett



Teresa Perales (Spania) Parasvømming



Tokito Oda (Japan) Rullestoltennis



Matt Stutzman (USA) Para bueskyting



Jiang Yuyan (Kina) Parasvømming



Qu Zi Mo (Kina) Badminton for rullestolbrukere



Laureus Sport For Good Award